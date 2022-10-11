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Facebook kullananlar dikkat!

Meta tarafından yapılan açıklama sonrasında Facebook kullanıcıları uyarıldı. Facebook yaptığı açıklama ile kötü amaçlı mobil uygulama araçlarının kişisel bilgileri tehdit ettiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, onlarca kötü amaçlı mobil uygulama Google Play Store ve App Store aracılığıyla kullanıcıların telefonlarına sızıyor ve kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Araştırmacılar, bu uygulamalar aracılığı ile kullanıcıların Facebook giriş bilgilerini çalınabileceğini belirtiyor.

11 Ekim 2022 Salı 22:42
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Facebook kullananlar dikkat!



400'DEN FAZLA KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMA VAR

Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 400'den fazla uygulamanın ismi paylaşıldı. Bu uygulamalardan 50 tanesi popüler telefonlar arasında yer alan, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılan App Store'da yer alıyor. Fakat bu 50 uygulamanın mağazadan kaldırıldığı belirtiliyor.

PROGRAMLAR ÜZERİNDEN GİZLENİYOR

Meta, Google Play Store ve Apple App Store’da listelenen uygulamaların arasında fotoğraf düzenleyiciler, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve diğer yardımcı programlar üzerinden gizlendiğini ortaya koydu.

Fotoğraf editöri uygulamaları yayınlanan listede çoğunluğu oluşturuyor.

HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?

Ekibin analizine göre;

- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri

- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları

- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar

- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları

- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları

- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar.

UYGULAMALAR ŞİFRENİZİ NASIL ELE GEÇİRİYOR?

- Google Play ve Apple Store'da çizilen 'eğlenceli/faydalı bir uygulama' imajı

- Sosyal medya platformlarında içerikle alakasız sponsorlu paylaşımlar yapılıyor.

- Google Play ve Apple Store'de olumsuz kullanıcı yorumlarının önüne geçmek için sahte, olumlu yorumlar yazılıyor.

- Tüm bu tuzakların ardından, uygulamayı indiren kullanıcı 'Facebook ile bağlan' seçeneğine tıkladığında tüm giriş bilgilerini de uygulama sahibiyle paylaşmış oluyor

FACEBOOK ŞİFRENİZİ NASIL GÜVENDE TUTARSINIZ?

Eğer bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse, aşağıdaki adımları takip edin:

1. Şifrenizi sıfırlayın ve güçlü bir şifre oluşturun.

2. 2 adımlı doğrulama özelliğini açın (2FA).

3. Oturum açma alarmlarını etkinleştirin. Böylece biri hesabınıza girmek istediğinde telefonunuza gelen bildirimle durumu anında fark edebilir, şifrenizi değiştirebilirsiniz.

İŞTE TEHLİKELİ OLARAK GÖSTERİLEN UYGULAMALARIN LİSTESİ

FB Advertising Optimization
Business ADS Manager
Ads Analytics
FB Adverts Optimization
FB Analytic

FB Adverts Community
Adverts Ai Optimize
Very Business Manager
FB Business Support
Fb Ads

Meta Optimizer
Business Manager Pages
Adverts Manager
Meta Adverts Manager
Ad Optimization Meta

FB Pages Manager
Business Ads
Meta Business
Business Suite Manager
FB Ads Cost

Adverts Bussiness Suite
Business Ads Clock
Ads & Pages
Business Suite
Business & Ads

Business Manager Overview
Business Suite Ads
Page Suite Manager
Business Meta Support
Pages Manager Suite

Ads Business Advance
Pages Manager Suite
Business Suite Optimize
Business Manager Suite
Business Suite Managers
Ads Business Manager

Ads Business Suite
Business Manager Pages
Business Adverts Manager
Ads Manager Suite
Business Manager Pages
Ads & Business Suite

CallShowLite
Apex Race Game
CallerPaper Show
Video Converter Master
Acetoon Photo Cartoon

Photo Frame PIP Collage Maker
ZodiHoroscope - Fortune Finder
Ads Manager Helper
Ad Optimization Meta
Ad Manager For Social

Agent John FPS Game
Unblocked Website
Best Fun Cam
Psychology Facts
Cool Photo Editor

Cool Filter Editor
Ads & Page
Ads Pages Manager
Constellation Master

Anahtar Kelimeler:
FacebookMetaUygulama
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