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Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
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Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı

Son dönemlerde birçok yeniliğe imza atan Facebook, kullanıcıların daha kolay iletişim kurması çıkan bir özelliği test etmeye başladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:39
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı

Facebook, yıldızının tekrar parlaması için birbiri ardına çıkan yeni uygulamaları kullanıcı deneyimine sundu. Şimdi de "Ortak Şeyler"  adındaki özelliğini test etmeye başladı. Bu yeni çıkacak olan eklenti sayesinde, arkadaş olmayan ancak ortak özelliklere sahip olan kişilerin iletişim kurması kolaylaşacak.

Yorumlar bölümünde mevcut olacak bu eklenti sayesinde, aynı şehirde yaşamak ya da aynı okula gitmek gibi ortak özelliklere sahip olan kişilerin bağlantı kurması kolaylaşıyor. Herhangi bir gönderiye yorum bırakan ve arkadaşınız olmayan kişilerin isimlerinin altında ortak bilgilerinizin yer aldığı "Ortak Etiketler"  sekmesi görüntülenebilecek.

Bir Facebook sözcüsü "Paylaşılan şeylerin ortak olduğunu bilmek, insanların bağlantı kurmasına yardımcı olur. Arkadaş olmadığınız kişilerin yorumlarının üzerinde görüntülenecek olan "Ortak Şeyler" etiketini test ediyoruz." dedi. Test aşamasındaki bu özellik, sadece ABD'deki sınırlı bir kitleye açık.

Şirket; test edilen bu yeni özellik sayesinde, sahte hesapları ve kötüye kullanımları inceleyebilecek. Facebook gibi Twitter ve Youtube için de gelecek olan bu uygulamanın, tacizle mücadele için geliştirildiği söyleniyor.

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FacebookOrtak ŞeylerözellikTestGüncellemeTeknolojiHaber
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