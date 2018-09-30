Facebook siber saldırı ile ilgili detayları açıkladı!

Kullanıcı bilgilerini izinsiz bir şekilde üçüncü parti şirketlere vermesiyle başı derde giren ve kullanıcıların güvenini kaybeden Facebook, yeni bir skandal ile karşı karşıya kalmış ve 50 milyon kişinin hesaplarının hacklenmesine sebebiyet vermişti.

Şimdi ise Facebook, 28 Eylül Cuma günü yaptığı açıklama ile 50 milyonu doğrudan olmak üzere üzere 90 milyon kullanıcıyı etkileyen saldırının ayrıntılarını duyurdu.

Açıklamaya göre zafiyetin ortaya çıkmasının üç nedeni var. İlki Facebook gizlilik menüsünde yer alan "Başkalarının Gözünden Gör" yani View As fonksiyonu. Bu özellik sayesinde profilinizi seçtiğiniz bir kullanıcının gözüyle görerek, gizlilik ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. 2017 yılında Facebook'a eklenen video yükleme seçeneği ise zafiyetin ortaya çıkmasındaki kritik noktalardan bir diğeri. Video Upload seçeneği ile bir arkadaşınızın doğum günününü video yükleyerek kutlamanız mümkün.

Facebook bu aşamada erişim anahtaro ("access token") adı verilen dijital bir anahtar üreterek Facebook oturumunuza kullanıcı adı ve parola girmek zorunda kalmadan diğer ortamlarda da kullanıma devam etmenizi sağlıyor.