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Facebook'ta skandal hata!

Facebook'ta sular durulmuyor. Daha önce veri sızıntısı skandalıyla gündemden düşmeyen Facebook bu kez bir hata nedeniyle kullanıcıların gizli paylaşımlarını ortaya dökmekle suçlanıyor.

08 Haziran 2018 Cuma 10:13
Facebook'ta skandal hata!

Sosyal medya devi Facebook'ta yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kullanıcıların sadece arkadaş listesiyle paylaştığı paylaşımların kullanıcıdan habersiz herkesle paylaşılmış olabileceği ortaya çıktı. Sizin de başınıza gelmesi ihtimaline karşılık işte yapmanız gerekenler...

Facebook'ta sular durulmuyor. Daha önce veri sızıntısı skandalıyla gündemden düşmeyen Facebook bu kez bir hata nedeniyle kullanıcıların gizli paylaşımlarını ortaya dökmekle suçlanıyor.

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Facebook kullanıcısının önceden seçilmiş bir gizlililik ayarına sahip olduğunu, bununla birlikte 18 Mayıs ile 27 Mayıs arasında sistemde etkin olan bir hata nedeniyle, yaklaşık 14 milyon kişinin paylaşımlarının otomatik olarak “herkese açık” olacak şekilde değiştiğini açıkladı.

Facebook’un Şef Gizlilik Yöneticisi Erin Egan yaptığı açıklamada , sosyal medya kullanıcılarından bu tarihte yaptığı paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, özür diledi.

Bu olay elbette Facebook'un ilk skandalı değil. Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek için kullandığı ortaya çıkması krize sebep olmuştu.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 10:14
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