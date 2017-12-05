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Facebook'tan çocuklara özel uygulama

Facebook'un yeni çocuklar için sohbet uygulaması ebeveynlerin sohbetleri onaylamasını sağlıyor.

05 Aralık 2017 Salı 10:53
Facebook'tan çocuklara özel uygulama
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Facebook'un en son uygulaması yalnızca çocuklar için oldu. Ancak ebeveynler, çocuklarının kimlerle konuşabileceğini bu uygulama ile bilebilecekler.

Messenger Kids adı verilen uygulama, Facebook'un normal bir Facebook hesabı oluşturmak için minimum yaş olan 13 yaşın altındaki kullanıcılara ulaşma konusundaki ilk açık girişimidir.

Messenger Kids ayrı bir uygulamadır ve bir Facebook hesabı gerektirmez. Facebook hesaplarına sahip ebeveynler, çocuklarının uygulamaya ekledikleri her yeni kişiyi onaylamalıdır ve önceden onaylanan kişilerin çocuklarına gösterilmesini engelleme özelliğine sahiptir.

Bir şirket temsilcisine göre Facebook, Messenger Kids'de reklam göstermeyecek veya başka yerlerde reklamları hedeflemek için uygulamadaki verileri kullanmayacak. Şirket, Messenger Kids hesaplarının 13 yaşına gelince otomatik olarak tam Facebook hesaplarına dönüştüğünü de belirtti.

Facebook, ebeveynleri ABD genelinde araştırdıktan sonra uygulamayı oluşturdu. Bu ebeveynlerin % 81'i çocuklarının 8-13 yaşları arasında zaten sosyal medya kullandığını belirtti.

Messenger Kids, Facebook'un 13 yaşın altındaki kullanıcılar için ilk uygulaması olsa da, sosyal ağın genç insanlara ulaşma çabası ilk değil. Şirket kısa süre önce, Lifestage denilen yüksek öğrenimcilere yönelik başarısız bir uygulamayı yayınlamıştı.

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