Facebook, Twitch'e rakip oluyor

Sosyal medya devi Facebook’un yeni oyun platformu bir mobil uygulama olarak bazı kullanıcıların erişimine açıldı.

Uygulama, takip ettiğiniz insanların yayınlarına hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.



Bu uygulamanın neden var olduğunu tahmin etmek zor değil: Twitch, Mixer ve YouTube gibi rakip yayın platformlarının koltuğun ele geçirmek.

YouTube, özel oyun uygulamasından uzaklaşırken Facebook ise işin içine dalmaya oldukça hevesli. YouTube’ın nihayetinde başarısız olduğu noktada Facebook’un ne denli ilerleyebileceğini zamanla göreceğiz.