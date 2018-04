Facebook'u bırakmak stresi azaltıyor

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar...

Akıllı cihazlar ile hayatımızda daha çok yer almaya başlayan sosyal medya ile ilgili bilim insanları yeni bir çalışmaya imza attı.

2 milyar aylık aktif kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformu olan Facebook'u mercek altına alan bilim insanları Facebook'u bırakmanın kullanıcıları daha az stresli bireylere dönüştürdüğünü gördü.

138 FACEBOOK KULLANICISI 1 HAFTA BOYUNCA İZLENDİ

Queensland ve Australian Catholic Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada 138 aktif Facebook kullanıcısı bir hafta boyunca izlendi.

Bir grup katılımcıya 1 hafta boyunca Facebook kullanmayı bırakmaları söylenirken geri kalanların Facebook kullanmaya devam etmesi sağlandı. Daha sonra kişilerin salgıladıkları hormonları inceleyen ekip, sosyal medya platformunu bırakan kişilerin daha az stresli olduklarını saptadı.

KISA VADEDE AZALIYOR, UZUN VADEDE ARTIYOR

Ancak ilk günlerde Facebook'u bırakan kişilerde stresin azalmasına rağmen ilerleyen dönemde kişinin çevresinde olup bitenden uzak kaldığını düşünmesi bu stresin yeniden gözlemlenmesine neden oluyor.

'The Burden of Online Friends' adıyla Journal of Social Psychology'de yayınlanan araştırmanın lideri, söz konusu etkilerin sadece Facebook'u kapsamadığını ve daha sağlıklı bir sonuç için daha detaylı bir çalışma yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyor.