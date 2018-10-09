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Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!

Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin büyük bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcı bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesi üzerine kapatma kararı aldı.

09 Ekim 2018 Salı 10:11
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!

Şirket ise, kapatma kararının kullanıcı hedeflerine ulaşılamamasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Google, yakınlarda yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirtiyor.

Şirket, 500 bin kullanıcının bu durumdan etkilendiğini bildiriyor.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, şirket içi bir yazışmaya dayanarak, Google'ın bu durumdan Mart ayında haberdar olduğunu ancak bunu kamuoyuna açıklamadığını yazdı.

Şirket ise açıklamasında, olayın kamuoyuna açıklamayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtti.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurdu.

Google+ 2011 yılında Facebook'a rakip olma amacıyla kurulmuş ancak proje Facebook karşısında başarısız olmuştu.

Yıllardır Google+'ın kapatılacağı söylentileri gündemdeydi. Google şimdi, Google+'ı kullanıcılar açısından sona erdirme kararı aldı.

Bununla birlikte Google, Google+'ı kullanan şirketlere özel Google+ hizmeti sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Bugüne kadar Google+'ın kullanımıyla ilgili bilgileri paylaşmamayı tercih eden Google, kapanma açıklamasında, Google+ kullanıcılarının platformu çok az kullanıp çok az etkileşime girdiğini, kullanıcıların yüzde 90'ının uygulamada ortalama sadece beş saniye vakit geçirdiği söyledi.

Açıklama ardından Google'ın çatı şirketi Alphabet % 1.23 oranında değer kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
GoogleFacebookGoogle+Google PlusTeknolojiHaber
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