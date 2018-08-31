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Facebook'un Watch Video Servisi Tüm Dünyada Kullanıma Sunuldu

Geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürülen 'Facebook Watch' isimli video platformu, şimdi de uluslararası düzeyde kullanıma sunuldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:07
Facebook'un Watch Video Servisi Tüm Dünyada Kullanıma Sunuldu

Facebook, ABD'de 2017 yılında başlattığı 'Facebook Watch' adlı video servisini dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama, sizin ve arkadaşlarınızın zevklerine göre biçimleniyor.

Artık içerik oluşturucuların videoları hem canlı, hem de kayıtlı olarak gösterilebilecek ve ayrıca 'En çok konuşulanlar, İnsanlar gülüyor ve Arkadaşlarım ne izliyor' gibi farklı kategoriler sunulacak.

Facebook, ABD’de 50 milyondan fazla insanın ayda en az 1 dakika video seyrettiği ve 2018'in başından beri seyredilen video süresinin 14 kat arttığını açıkladı.

Sosyal paylaşım ağı, Ad Breaks programını da genişletiyor. Böylelikle, blog yayınına kıyasla daha fazla iş ortağı videolarından para kazanabilecek, İçerik Oluşturucu Stüdyosu'ndaki Sayfalar için yeni bilgiler, araçlar ve öneriler sunabilecek.

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FacebookFacebook WatchVideo PlatformuTeknolojiHaber
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