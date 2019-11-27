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Facebook üyelerine para kazandırmaya başlıyor!

Facebook sahibi olduğu WhatsApp, Instagram, Portal ve Oculus gibi uygulamaların geliştirilmesi için kullanıcıların bilgisine başvurmaya hazırlanıyor. Facebook para kazanma uygulaması Facebook Viewpoints duyuruldu...

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:14
Facebook üyelerine para kazandırmaya başlıyor!

Facebook kullanıcılara para kazandıracak, uygulama içinde yer alan anket ve soruları cevaplayan kullanıcılar gelir sağlayabilecek. Facebook üzerinden kazanılan paralar banka hesabınıza aktarılabilecek.

PUANLAR PARAYA DÖNÜŞECEK

ShiftDelete’de yer alan habere göre tamamlanan anket sayısı ve görevlere göre oluşacak gelir, bir puan sisteminde toplanacak. Toplanan puanlar bir noktaya geldikten sonra kullanıcılar kazandıkları ücretin, Paypal hesaplarına havale yapılmasını talep edebilecek.

Ankete katılmak için kullanıcılar ad soyad, e-posta adresi, ülke, doğum tarihi, cinsiyet ve konum gibi bilgileri Facebook‘a verecek. Bu bilgileri herhangi bir firmaya satmayacağına dair söz veren şirket, bu uygulamayı şimdilik ABD'de kullanıma aldı. Uygulamanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.

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