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Facebook ve Google'a milyonlarca dolar ceza

Güney Kore, Google şirketine ve Facebook'un çatı şirketi Meta'ya veri ihlalleri nedeniyle milyonlarca dolar para cezası verdi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 22:47
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Facebook ve Google'a milyonlarca dolar ceza


Güney Kore Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, Google'a 69.2 milyar won (50 milyon dolar) ve Facebook'un çatı şirketi Meta'ya 30.8 milyar won (22 milyon dolar) para cezası kestiğini açıkladı.

Bir Meta sözcüsü, komisyonun kararına saygı duyduklarını, ancak yasalara uyduklarını söyleyerek karara itiraz edeceklerini söyledi. Google'dan ise şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gerekli izinleri almadılar

Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, firmaların hizmet kullanıcılarını açıkça bilgilendirmediğini söylüyor.

Ayrıca komisyon, Google ve Meta'nın davranışsal bilgileri toplarken ve analiz ederken ilgi alanlarını ortaya çıkarmak veya bunları özelleştirilmiş reklamlar için kullanmak için önceden izin almadıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreGoogleFacebook
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