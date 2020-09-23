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Facebook veri transferi yasağı sonrası Avrupa'dan çekilebilir

Facebook İrlanda'nın veri yasağını yürürlüğe koyması durumunda Avrupa'dan çekilmek zorunda kalabilir.

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:52
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Facebook veri transferi yasağı sonrası Avrupa'dan çekilebilir

Facebook, İrlanda'da veri koruma komisyonunun ABD ile veri paylaşma yasağını yürürlüğe koyması durumunda, Avrupa’dan çekileceği konusunda uyardı. Avrupa Adalet Divanı Temmuz ayında ABD istihbarat servislerine karşı veri koruma konusunda yetersizliklerin bulunduğunu kaydetmişti.

Dublin’deki mahkeme belgelerine göre, Facebook’un hukuk müşaviri yasağın uygulanması durumunda şirketin operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağını belirtiyor.

Facebook veri koruma müdürü Yvonne Cunnane, “Facebook’un kullanıcı verilerini ABD’ye aktarmasının tamamen durdurulması durumunda, nasıl olacağı tam olarak belli olmasa da, Facebook ve Instagram Avrupa Birliği'nde hizmet vermeye devam edebilir” dedi.

Facebook, mahkeme belgelerindeki ifadelerin bir tehdit olmadığını ve ifadenin sadece gerçeklerin bir yansıması olduğunu kaydetti. Facebook sözcüsü ise “Facebook çekilmeyi Avrupa’ya karşı bir tehdit olarak kullanmıyor” dedi.

FAcebook sözcüsü daha sonra, “İrlanda yüksek mahkemesi tarafından sunulan yasal belgeler basit bir gerçeği göz ardı ediyor. Facebook ve diğer birçok işletme, organizasyon ve servis sağlayıcısı Avrupa ve ABD arasındaki veri transferi sayesinde hizmet sağlayabiliyor. Güvenli ve yasal uluslararası veri transferinin yokluğu, tam da Kovid-19 sonrası toparlanma yolunda, ekonomiye ve veri merkezli büyüyen firmalara zarar verir” diye ekledi.

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