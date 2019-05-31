Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.
31 Mayıs 2019 Cuma 10:16
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolarr alddı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmaya başlayabilir.
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