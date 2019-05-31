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Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:16
Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor
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Facebook’un Kaliforniya’da düzenlediği yıllık F8 geliştiriciler konferansında konuşan Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üreteceklerini anlattı.

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CNBC’nin haberine göre, Facebook seslere yanıt verebilen yeni yapay zekâlı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Apple’ın Siri, Google’ın ses asistanı ve Amazon’un Alexa’sı bulunuyor.

CNBC’in aktardığına göre, Facebook 2015 yılında ‘M’ adıyla bir asistan üretmişti ancak bu proje 2018 yılının başında sonlandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg
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Summer_Balsilli 2019-05-31 10:55:31

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