Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir

Facebook, hesabınızın kilidini açmak için yüzünüzün resmini isteyebilir.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:56
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
banner10

Bir Facebook ekran görüntüsünü tweet atan bir Twitter kullanıcısına göre, sosyal medya sitesi şimdi kullanıcıların şüpheli etkinlikler nedeniyle kilitlenmiş Facebook sayfalarını geri açmak için yüzlerinin resmini yüklemesini istiyor. Fotoğraf meşru sayılırsa, Facebook kullanıcısı bir daha Facebook sayfalarına erişebilecek ve fotoğraf Facebook sunucularından kalıcı olarak silinecektir.

Facebook'a göre, fotoğraf talebi, bir hesabın açılması da dahil olmak üzere bir arkadaş talebi yaparken uygulamanın kullanımının belirli noktalarda şüpheli etkinlikler için tasarlandı. Fotoğraf için talep otomatik olarak gönderilir ve Facebook, fotoğrafın kullanıcının fotoğrafları ile benzeyip benzemediğini kontrol eder ve hesabın geçici olarak askıya alınmış olup olmadığını belirlemek için kullanır. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte telefonunuzun şarjını bitiren uygulamalar
İşte telefonunuzun şarjını bitiren uygulamalar
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Perovskite minerali veri transferini bin kat hızlandırıyor
Perovskite minerali veri transferini bin kat hızlandırıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim