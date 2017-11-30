Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir

Bir Facebook ekran görüntüsünü tweet atan bir Twitter kullanıcısına göre, sosyal medya sitesi şimdi kullanıcıların şüpheli etkinlikler nedeniyle kilitlenmiş Facebook sayfalarını geri açmak için yüzlerinin resmini yüklemesini istiyor. Fotoğraf meşru sayılırsa, Facebook kullanıcısı bir daha Facebook sayfalarına erişebilecek ve fotoğraf Facebook sunucularından kalıcı olarak silinecektir.

Facebook'a göre, fotoğraf talebi, bir hesabın açılması da dahil olmak üzere bir arkadaş talebi yaparken uygulamanın kullanımının belirli noktalarda şüpheli etkinlikler için tasarlandı. Fotoğraf için talep otomatik olarak gönderilir ve Facebook, fotoğrafın kullanıcının fotoğrafları ile benzeyip benzemediğini kontrol eder ve hesabın geçici olarak askıya alınmış olup olmadığını belirlemek için kullanır.