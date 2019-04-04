Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Facebook’ta bir güvenlik skandalı daha!

Facebook üzerindeki 100 milyonlarca kaydın, Amerikan perakende devi Amazon'un sunucularında kamuya açık bir şekilde görüldüğü bildirildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:53
Facebook’ta bir güvenlik skandalı daha!
banner44

Güvenlik firması UpGuard, son dönemde veri skandalları ile gündeme gelen Facebook’ta yeni bir güvenlik açığı bulunduğunu açıkladı. Firma, yaptıkları araştırma sonucu, aralarında kullanıcıların yorumları, beğenileri, kullanıcı isimlerinin de bulunduğu 540 milyondan fazla Facebook kaydının Amazon’un bulut bilişim sunucusunda kamuya açık bir şekilde görüldüğünün tespit edildiğini duyurdu. Bloomberg’in konuyu haberleştirmesi üzerine Facebook’un Amazon ile irtibata geçtiği ve hatanın düzeltildiği belirtildi.

Facebook’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şirket politikalarının uygulama geliştiricilerinin “kamuya açık veri tabanındaki bilgilerin depolanmasını” yasakladığına işaret edilerek, “Platformumuzdaki insanların verilerini korumak için geliştiriciler ile çalışıyoruz.” ifadesine yer verildi.

FACEBOOK’UN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIYORDU

banner41
Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook’un 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD’de Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere’de Haziran 2016’daki Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook’un, kullanıcılarının kişisel verilerini rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook’un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Netflix ve Spotify gibi bazı şirketler Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı. AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiFacebookGüvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayabusa2 asteroit üzerine patlayıcı bıraktı
Hayabusa2 asteroit üzerine patlayıcı bıraktı
WhatsApp'ta davetiye dönemi başladı
WhatsApp'ta davetiye dönemi başladı
Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da açıklanacak
Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da açıklanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim