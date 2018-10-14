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Facebook’tan büyük skandal!

Sosyal paylaşım platformu Facebook, hackerların 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdığını duyurdu. Öte yandan konu ile ilgili FBI'ın da soruşturma başlattığı kaydedildi.

14 Ekim 2018 Pazar 11:57
Facebook’tan büyük skandal!

Dünyaca ünlü sosyal ağ Facebook büyük bir skandala imza attı. Geçtiğimiz ay yaşanan siber saldırısı sonrası ortaya çıkan güvenlik açığında 29 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı açıklandı.

FBI DEVREYE GİRDİ

Facebook adına açıklama yapan yetkili 29 milyon kişinin kişisel bilgileri ile rehberlerinin hackerlar tarafından ele geçirildiğini belirtti.

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) konu ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

EN BÜYÜK İKİNCİ SKANDAL

Hackerların kim olduğu açıklanmazken bu skandal ‘Cambridge Analytica' skandalından sonra Facebook'un karıştığı en büyük ikinci skandal oldu.

29 milyon kullanıcının bilgilerini çalan hackerların ‘view as' yani kendini gör uygulamasını kullanarak bu bilgilere ulaştığı düşünülüyor.

Şirket önümüzdeki günlerde bilgileri çalınan kullanıcılara hangi bilgilerinin çalındığıyla ilgili bir mesaj göndereceğini de açıkladı. Reuters

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