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FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber
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FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!

FaceTime kullananların canını fazlasıyla sıkacak bir gelişme yaşandı.

29 Ocak 2019 Salı 15:41
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!

Apple'ın iOS 12.1 güncellemesini yayınlanmasından sonra ortaya çıkan bir hata nedeniyle FaceTime'dan arama aldığınızda bu aramaya yanıt vermeseniz dahi sesiniz karşı tarafın kulağına ulaşıyor olabilir.

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FaceTime kullananlar için tehlike çanları çalıyor. Hatta kullanmayanlar için de! iOS 12.1 güncellemesi pek çok sorunu beraberinde getirmiş, kullanıcıların hücresel internet bağlantılarını dahi zaman zaman kendi kendine kopardığı ortaya çıkmıştı. Bu kez güncellemenin FaceTime'da büyük bir güvenlik açığına sebebiyet verdiği ortaya çıktı. FaceTime'ı aktif olarak kullanmasanız bile FaceTime üzerinden arama aldığınızda güvenlik açığı kendini belli ediyor. 

Siz FaceTime aramasına yanıt vermediğinizde, arama devam ettiği sürece sesiniz aramayı yapan kişiye ulaşıyor. Yani mikrofon açık kalıyor. Bu ilginç hatanın iOS 12.1 güncellemesi sonrası bazı kullanıcılarca fark edilmesi üzerine Apple'a kullanıcılar şikayet yağdırdı.

Peki kullanıcılar ne yapmalı? Cihazlarını iOS 12.1 sürümüne güncelleyen kullanıcıların, sorun çözülene kadar güvenlikleri için FaceTime uygulamasını devre dışı bırakmasını tavsiye ediyoruz. Bu işlemi Ayarlar > FaceTime menüsü altından gerçekleştirebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
FaceTimeTeknolojiHaber
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