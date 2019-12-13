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Ferrari tam elektrikli otomobil üretecek!

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, ilk tam elektrikli otomobilini 2025 yılından sonra üreteceğini açıkladı. CEO Louis Camilleri'nin açıklamasına göre marka batarya sistemlerindeki geliştirmelerine hâlâ devam ediyor.

13 Aralık 2019 Cuma 11:28
Ferrari tam elektrikli otomobil üretecek!

Markanın elektrikli otomobil modeliyle alakalı olan ilk açıklamasına göre üretim 2022 yılının sonunda olacaktı hatta bu durumu yorumlayan analistler 2023 yılında Ferrari’nin ancak tam elektrikli otomobilini çıkarabileceğini söylemişlerdi. Camilleri yaptığı açıklamada tam elektrikli bir GT modeli üzerine çalıştıklarını ancak “öngörülebilir gelecek” için hibrit otomobillerin daha cazip olduğunu belirtti.

Camilleri Maranello’da yaptığı açıklamada, “Bence elektrikli otomobil 2025 yılında gelecek. Çünkü günümüzde kullanılan batarya ve şarj sistemleri tam olarak ihtiyaçları karşılayamıyor.” dedi. “Sürücüsüz otomobiller ve şarj etme konusunda hâlâ önemli sorunlar var ve bu durum kısa vadede çözülecek gibi değil ama 2025 yılı sonrası bu sorunlar en aza indirilmiş olacak.” diye ekledi.

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FerrariOtomobilHaber
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