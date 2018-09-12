FIFA 19 efsanelerin güçlerini açıkladı

Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı.

İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...