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FIFA 19 efsanelerin güçlerini açıkladı

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:47
FIFA 19 efsanelerin güçlerini açıkladı

Geçtiğimiz hafta FIFA 19'un en iyi 100 futbolcusundan 20'sini açıklayan EA Sports 'İkon' futbolcular ve reytingleri açıklandı. Listede bir dönem Galatasaray forması giyen Hagi ve Fenerbahçe için ter döken Roberto Carlos da yer aldı.

  • Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı. 

    İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...

  • FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

    FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

    Oyun severler EA Games'in FIFA 19'daki en iyi 100 oyuncuyu açıklamasını bekliyor. Bu beklentiyi cevapsız bırakmayan firma beklenenden erken davranarak en iyi 100'de yer alan 20 oyuncunun oyundaki yeteneklerini açıkladı.

    EA Games 81 ila 100 arasında yer alan oyuncuları resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

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Anahtar Kelimeler:
FIFA 19OyunHaberTeknoloji
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