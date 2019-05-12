Fortnite 9. sezon başladı!

Fortnite’ın 9. sezonu nihayet başladı. Haritada önemli değişikliklerin meydana geldiği yeni sezonda oyuncuları yeni mekânlar, eşyalar ve oyun modları bekliyor.

Dünya çapındaki 250 milyonu aşkın oyuncusuyla, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite’ın 9. sezonu başladı. V9.00 güncellemesiyle başlayan yeni sezonda yeni bölgeler, özel kıyafetler ve yeni eşyalar oyuncularla buluştu.



YENİ SEZON YENİ BÖLGELER



Fortnite’ın önceki sezonunda ortaya çıkan volkan patladı ve haritada köklü değişiklikler oldu. Patlamada hasar gören Eğik Evler, Evrilmiş Evler’e dönüşürken Perakende Pazarı ise yerini Ayrıcalıklı AVM’ye bıraktı. Ayrıca Muzaffer’in Muz Standı ve Nugget Hut gibi keşfedilmeyi bekleyen birbirinden eğlenceli iki bölge daha oyundaki yerini aldı. Oyundaki tek yenilik bu bölgeler de değil. Artık Fortnite haritasında bir yerden bir yere gitmenin çok farklı ve eğlenceli bir yolu daha var. Oyuna eklenen Hava Halkaları ile oyuncular haritanın farklı bölgeleri arasında hızla hareket edebilecekler.



FORTNİTE’IN GİZEMLERİ FORTBYTE’LARLA ÇÖZÜLECEK



Her güncellemede olduğu gibi V9.00 güncellemesi de oyuna pek çok sürpriz ekliyor. Bunlardan biri de oyuncuların toplayarak 9. sezonun sırlarını çözebilecekleri Fortbyte’lar. Toplanan her bir Fortbyte ile gizli bir resmin yeni bir parçası ortaya çıkacak. Toplam 100 parçadan oluşan Fortbyte’ların tümünü toplayan oyuncular farklı hediyeler de kazanacaklar. Ayrıntılar için oyun içindeki “Görevler” sekmesine bakabilirsiniz.Yeni sezonla birlikte üç yeni Sınırlı Süreli Mod (SSM) da oyundaki yerini aldı. Bunlardan Üçlü, üç kişilik ekiplerle yapılacak klasik Battle Royale maçları olacak. Som Altın modunda Efsanevi türdeki silahlarla hayatta kalma mücadelesi verilecek. Tek Atanlar adlı modda ise oyuncular 50 canla düşük yerçekimli ortamda ve yalnızca kekin nişancı tüfeği kullanarak hayatta kalma mücadelesi verecek.Her yeni sezonla birlikte gelen Savaş Bileti, Fortnite’ın 9. sezonunda da dopdolu bir içeriğe sahip. Oyuncuların 950 V-Papel karşılığında oyun içi mağazadan alabilecekleri 9. sezon Savaş Bileti, oyunculara Savaş Kuşu ve Pembeli Savaşçı adında iki özel kıyafet veriyor. Oyuncular sezon içerisinde Savaş Bileti’nin seviyesini yükselttikçe yeni eşyalar, hayvanlar ve süsler gibi 100’den fazla ödül kazanabilecekler.