Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine dijital vergi kesecek

Fransa, Senato'nun bugün onayladığı yasayla teknoloji devlerine dijital vergi uygulamasını devreye sokan ilk Avrupa ülkesi oldu. Facebook, Amazon ve Google gibi teknoloji şirketleri ülkede elde ettikleri gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödeyecek.

Yasa uyarınca küresel satışı yılda 750 milyon Euro, Fransa'daki satışı da yılda 25 milyon Euro'nun üzerinde olan teknoloji şirketlerine vergi kesilecek

Uygulama geriye dönük olarak 2019 itibarıyla başlayacak.

Fransa, uygulama ile yılda 400 milyon Euro veri geliri bekliyor.

AB anlaşamadı, Fransa harekete geçti

Avrupa Birliği, teknoloji devlerine vergi uygulaması üzerinde anlaşamamıştı.

Fransa bunun üzerine inisiyatif aldı.

Çoğu teknoloji devi ABD menşeli olduğu için Fransa Washington'un tepkisini göz önüne alarak bu yasayı uygulamaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki bu yeni yasa için soruşturma açılması emrini verdi.

Washington, Fransa'nın bu adımı karşısında vergi ve ticaret sınırlaması devreye koyabilir.

Fransa ise sadece Amerikan şirketlerinin değil Avrupa ve Asya merkezli şirketlerin de hedefte olduğunu vurguluyor.

'Sosyal adalet'

Çoğu teknoloji şirketi, vergilerin düşük olduğu İrlanda ya da Lüksemburg gibi ülkelerde Avrupa genel merkezlerini kurarak buradaki vergi uygulamaları kapsamında vergilerini ödüyor.