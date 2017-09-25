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Gates'e göre tek tuşla halledilebilir

Microsoft'un kurucularından Bill Gates Ctrl+Alt+Delete kısayolunu fazla sevmediğini belirtti. Gates'e göre bu tek tuşla halledilebilirdi...

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:13
Gates'e göre tek tuşla halledilebilir

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates'ten teknoloji ile yakından ilgilenenlerin ilgisini çekecek bir itiraf geldi. webtekno'nun haberine göre, Gates Bloomberg'e verdiği röportajda, Microsoft'un belki de en çok kullanılan kısayollarından birisi olan Ctrl+Alt+Delete ile ilgili bir açıklama yaptı.

Gates, Ctrl+Alt+Delete kısayolunu fazla sevmediğini belirtti. Gates aynı açıklamasında bu işlemin tek tuşla halledilebileceğini itiraf etti.

Gates, eğer bu kısayolu tekrar yapabilseydi, tek tuşla veya tek elle yapılabilecek bir kombinasyon belirleyeceğinin altını çizdi.

Windows kullanıcılarının yakından tanıdığı, Ctrl+Alt+Delete komutunu ile kullanıcılar program geçersiz bir işlem yürüttüğünde işlemi sona erdirir.

Gates'in bu açıklamasının Microsoft'un bu yönde br çalışma içerisinde olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Ancak şu an için teknoloji devinin Ctrl+Alt+Delete'i güncelleyip güncellemeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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