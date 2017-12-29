Gece yarısı herkese gelen o mesaj tedirgin etti!

Netflix’in gece yarısı kullanıcılarına gönderdiği “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör.” ifadeleri yer alan mesaj birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılaştı. Kullanıcılardan bazıları bu son dakika mesajıyla rahatsız olurken sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Üyeliğini iptal edeceğini söyleyen kullanıcıların sayısı da azımsanmayacak seviyede.

BLACK MIRROR VİRALİ Mİ?

Black Mirror’ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak ‘iamwaldo’ ismiyle gönderdiği mesajda “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör.” ifadeleri yer alıyor. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix’ten henüz bir açıklama yapılmadı.