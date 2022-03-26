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GIF'lerin mucidi Stephen Wilhite 74 yaşında hayatını kaybetti

Günümüzde, en çok kullanılan hareketli görsellerin mucidi olarak bilinen, GIF formatının yaratıcısı Stephen Wilhite yaşamını yitirdi. GIF’ler, her gün insanların birbirine yolladığı milyonlarca görselin bir döngüye girerek bir animasyon oluşmasını sağlıyor.

26 Mart 2022 Cumartesi 15:17
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GIF'lerin mucidi Stephen Wilhite 74 yaşında hayatını kaybetti
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GIF’ler eğlenmek için ya da kelimeler yetersiz kaldığında kullanılan evrensel bir dil.

Stephen (Steve) Wilhite, 1987'de ilk GIF'i yarattığında bunu bilmiyordu ancak hareket halindeki görseller, Web 1.0 günlerinden günümüze ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda interneti yönetmeye devam edecek.

1980'lerde, o zamanlar çevrimiçi hizmet sağlayıcı CompuServe'de geliştirici olan Wilhite ve ekibi, yavaş çevirmeli bağlantı hızlarının, uyumsuz bilgisayar sistemlerinin ve başka bir kullanıcıya verimli bir şekilde gönderilemeyecek kadar büyük olan görüntülerin, özellikle de renkli görüntülerin üstesinden gelmekle görevlendirildi.

1987'de Wilhite, görüntülerin keskinliğini kaybetmemesi, hızlı bir şekilde yüklenmesi ve herhangi bir bilgisayarda görünebilmesi için nasıl sıkıştırılacağını buldu ve Graphics Interchange Format veya GIF bu şekilde doğdu.

İlk GIF, pikselli bir gökyüzünde süzülen bir uçaktı. Hareketli GIF'ler 1995'ten itibaren popüler hale geldi.

İlk dönem GIF'leri günümüzdeki kadar güzel değildi ama bu da onların çekiciliğinin bir parçası oldu.

Artık, hemen hemen her durum için GIF'leri birkaç tıklamayla yapmak veya bulmak çok kolay. Twitter, kullanıcıların bir tweet oluştururken onları aramasına izin veriyor.

Giphy gibi siteler, internetin şimdiye kadar kullandığı tüm GIF'lerin canlı ansiklopedileri.

Wilhite, önceki yıl felç geçirdikten sonra 2001'de emekli oldu. Çoğunlukla çevrimdışı hayattan keyif aldı, kamp yapmayı ve ailesiyle dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.

2013'te, Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından interneti etkileyen insanlara verilen ödüller olan Webbys'de bir ömür boyu başarı ödülü ile onurlandırıldı.

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