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Gmail'de karanlık dönem başladı!

Instagram’a gelen karanlık mod temasının ardından karanlık moda geçen bir diğer uygulama da Gmail oldu. Google, Gmail için karanlık mod temasını Android 10 ve iOS 11, 12 ve 13 için yayınladı.

29 Eylül 2019 Pazar 15:15
Gmail'de karanlık dönem başladı!

Google, Gmail için karanlık mod temasını içeren güncellemeyi yayınladı. Dileyen Android 10, iOS 11, iOS 12 ve iOS 13 kullanıcıları telefonlarından karanlık mod temasını kullanabilir. Android 10 kullanan birkaç telefon için Gmail'in karanlık mod teması iki haftadır kullanılabiliyordu. Google, Android 10 telefonlar ve iOS 11, 12 ve 13 içinde kullanıma açtı.

DİĞER İOS VE ANDROİD KULLANICILARI İÇİN DE GELİYOR

Google, diğer Android ve iOS sürümlerini kullanan kullanıcılar için Gmail'in karanlık mod temasını 15 gün sonra yayınlayacağını duyurdu. Google'ın yaptığı bir araştırmaya göre siyah pikseller beyaz piksellere göre daha az enerji harcıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gmail
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