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Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti

Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında 80 öte gezegen keşfetti.

24 Haziran 2018 Pazar 13:51
Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) internet sitesinde yer alan haberde, astronomların, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu ile 50 bin civarında yıldızı incelediği ve 80 öte gezegen keşfettiği belirtildi.

Gezegenlerden en parlak olanı, HD 73344 ismi verilen yıldızın yörüngesinde dolanıyor. Bu gezegenin, Dünya'nın kütlesinin 10 katı büyüklüğünde ve Dünya'dan 2,5 kat daha büyük olduğu kaydedildi. 

MIT'den Ian Crossfield, öte gezegenin, Uranüs ya da Neptün'ün daha küçük ve daha sıcak versiyonu olarak düşünülebileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

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