Google 20 milyon dolarlık ödülü verecek şirket bulamadı

Teknoloji devi Google'ın açtığı 'Lunar X Prize' isimli yarışma çerçevesinde 20 milyon dolar (Yaklaşık 75 milyon TL) ödül vereceğini geçtiğimiz yıl yaptığı resmi duyuru ile kamuoyu ile paylaşmıştı.

Söz konusu yarışma kapsamında Google, bütçesinin en az %90'ı özel fonlardan oluşan bir aracı 31 Aralık 2017’ye kadar Ay’a indiren ilk şirkete 20 milyon dolar ödül vermeyi taahhüt etmişti.

Google'ın şirketlere tanıdığı süre geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Yapılan resmi duyuruda ise bugüne kadar kriterleri tamamlayan bir şirket çıkmadığı bilgisinin altı çizildi.

Bu ödülü kazanmak için çalışmalara başlayan iki şirket bulunuyordu. Bunlardan biri olan Ay’da madencilik yapmak için kolları sıvayan Moon Express, 45 milyon dolarlık bir fon toplamayı da başarmıştı.

Ancak 2017 yılı içinde Ay’a bir keşif robotu indirmeyi planlayan şirket teknik aksaklıklar nedeniyle bu projeyi ertelemek zorunda kalmıştı.