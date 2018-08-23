Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!

Google Amazon ve Apple'a fark attı!

Akıllı hoparlör piyasası her geçen gün kızışmaya devam ediyor. İşte son istatistikler

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:03
Google Amazon ve Apple'a fark attı!

Akıllı hoparlör sektöründe, rekabet her geçen gün artmaya devam ediyor. 2016 yılından sonra iyice popülerleşen akıllı hoparlör sektörü, teknoloji devlerinin de ilgisini çekiyor, yavaş yavaş global bir pazar haline geliyor. Eh haliyle bu da rekabete yol açıyor.

Akıllı hoparlör sektörünün yaratıcısı olan Amazon, ilk akıllı hoparlörü satışa sunmasından kısa bir süre sonra Google da pazara dahil olmuş ve büyük bir başarı yakalamıştı kısa süre içerisinde.

Geçtiğimiz yıl ise bu pazara başka firmalar da dahil olmuş ve pazarın büyümesi sağlanmıştı. Apple, Microsoft, Harman, Xiaomi ve daha pek çok teknoloji kökenli firma, akıllı hoparlör sektöründen pay kapmak için kolları sıvamıştı.

Canalys firması tarafından yayınlanan son çeyrek raporuna göre, sektörün global hale gelmesi bazı dengeleri de değiştirmiş durumda. Son çeyrekte Google'ın geçtiğimiz yıla oranla devasa bir büyüme içerisine girdiğini görüyoruz.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
THY'de ücretsiz internet dönemi!
THY'de ücretsiz internet dönemi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim