Google Amazon ve Apple'a fark attı!

Akıllı hoparlör sektöründe, rekabet her geçen gün artmaya devam ediyor. 2016 yılından sonra iyice popülerleşen akıllı hoparlör sektörü, teknoloji devlerinin de ilgisini çekiyor, yavaş yavaş global bir pazar haline geliyor. Eh haliyle bu da rekabete yol açıyor.

Akıllı hoparlör sektörünün yaratıcısı olan Amazon, ilk akıllı hoparlörü satışa sunmasından kısa bir süre sonra Google da pazara dahil olmuş ve büyük bir başarı yakalamıştı kısa süre içerisinde.

Geçtiğimiz yıl ise bu pazara başka firmalar da dahil olmuş ve pazarın büyümesi sağlanmıştı. Apple, Microsoft, Harman, Xiaomi ve daha pek çok teknoloji kökenli firma, akıllı hoparlör sektöründen pay kapmak için kolları sıvamıştı.

Canalys firması tarafından yayınlanan son çeyrek raporuna göre, sektörün global hale gelmesi bazı dengeleri de değiştirmiş durumda. Son çeyrekte Google'ın geçtiğimiz yıla oranla devasa bir büyüme içerisine girdiğini görüyoruz.