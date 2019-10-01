Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Google artık karşınıza bambaşka şekilde çıkacak!

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, arama sonuçları ekranında çıkan bilgilerin sunum düzenini değiştiriyor. PC ve Laptop'lara gelecek değişiklik kullanıcının araştırma yapmasını kolaylaştırıyor. İşte detaylar...

01 Ekim 2019 Salı 11:39
Google artık karşınıza bambaşka şekilde çıkacak!

Geçtiğimiz günlerde 21. yaşını kutlayan Google, kendi sisteminde bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların istediği veri ve bilgilere ulaşmasını kolaylaştıracak değişim bir süredir mobil cihazlarda kullanılıyordu.

GOOGLE’DAN ARAMA SONUCU YENİLİĞİ

Son dönemde görsel arama ekranındaki değişiklik ve ‘Keşfet’ özelliği ile kendini yenileyen Google, bu kez masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için önemli sayılacak bir adım atıyor.

Mobil cihazlarda kullanılan ve kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ara yüz masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için de kullanılmaya başlanacak. Arama sonuçlarını daha işlevsel bir hale getiren bu sistem, bir kullanıcının araştırma yapmasını kolaylaştırıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Google yönetimi; “Size tek bir arama vasıtasıyla önceden belirlenmiş olan ve herhangi bir kategoride yer alan bilgileri sunmak yerine, yaptığınız aramalarla en alakalı olan alt başlıkları gösterebiliriz ve sizin internet üzerinden çeşitli bilgileri elde etmenizi kolaylaştırabiliriz.” dedi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte OnePlus 7T'nin merak edilen özellikleri...
İşte OnePlus 7T'nin merak edilen özellikleri...
Gmail'de karanlık dönem başladı!
Gmail'de karanlık dönem başladı!
Uzaydaki yaşamın kanıtları Ay'da olabilir!
Uzaydaki yaşamın kanıtları Ay'da olabilir!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim