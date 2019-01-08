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Google Asistan 1 milyar cihazın içine girmek üzere!

Dünya devi Google'ın sanal asistanını kullanan kitle hızla büyüyor. Öyle ki yakında Google Asistan'ın yüklü olduğu cihaz sayısı 1 milyarı da aşacak!

08 Ocak 2019 Salı 12:56
Google Asistan 1 milyar cihazın içine girmek üzere!

Google, sanal asistanına yatırımını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkçe dil desteği kazanan ve iPhone'ların kullanımına da sunulan Google Asistan, akıcı konuşması ile kullanıcıların ilgi odağı olmuş durumda. Siri ile kıyaslandığında daha kullanıcı dostu olan Google Asistan, bu ayın sonuna kadar 1 milyar cihazın içinde aktif bir şekilde bulunmuş olacak. Gerçekten de yüksek bir sayı!

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Google Asistan'ın 1 milyar cihaza ulaşması, Amazon karşısında da kesin bir zafer anlamını taşıyacak; zira Amazon'un açıkladığı son rakamlar, Alexa platformunun 100 milyon cihazlık kullanım oranına sahip olduğunu gözler önüne sermişti.

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Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle AsistanTeknolojiHaber
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