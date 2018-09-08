Google Asistan benliğini unuttu!

Biz insanlar genellikle zor varlıklarız. Teknolojik ürünlere ve teknolojiye olan ilgimiz bazen yapay zeka sistemlerini de çileden çıkartabiliyor. Bunun en son örneği Google Asistan'dan geldi.

Bazı kullanıcılara göre asistanın aksanı, dili ve cinsiyeti, sorulara cevap verirken rastgele biçimde değişiyor. Google Asistan forumlarındaki şikayetlere göre Google'ın sorundan haberi var. Ancak henüz sorun ile alakalı bir aksiyon almamış.

Bazı kullanıcılar cihazının sadece "OK Google" komutuna cevap vermediğini söylerken bazıları, asistanın cinsiyet ve aksan değiştirdiğini söylüyorlar.