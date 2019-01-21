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Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler

Google'ın sesli dijital asistanı geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteğine kavuşmuş ve kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:20
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler

Google Asistan, şimdi de tasarım değişikliğiyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Google'ın gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan popüler servisi Google Asistan, CES 2019'un ertesinde yepyeni özelliklere kavuştu, tasarımı da baştan sona yenilendi. Türkçe dil desteğine sahip olmasıyla ülkemizde de rahatça kullanılabilen uygulamaya gelen güncelleme, özellikle arka planda kalan bazı özellikleri gün yüzüne çıkarmışa benziyor. 

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Google Lens özelliğine kullanıcıların daha kolay ulaşabilmesi için mikrofon simgesinin hemen yanına getirilmiş. Ayrıca klavye kullanarak Google Asistan'la konuşmak isteyenler için de klavye özelliği doğrudan mikrofon simgesinin yanına eklenmiş. Keşfet tuşuna daha kolay erişebilmemiz için de söz konusu özelliğin simgesi üst köşeden alt tarafa kaydırılmış. 

Yapılan tasarım değişikliğinin daha çok Google Asistan'ın geride kalan bazı özelliklerinin öne çıkarılmasını sağladığı görülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle AsistanözellikTeknolojiHaber
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