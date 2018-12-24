Google Asistan Türkçe öğrendi

Apple'ın Siri, Goolge'ın Asistan, Samsung'un Bixby, Amazon'un Alexa gibi sesli asistanları sektörde rekabet ediyor.

Ancak bu asistanlar içinde Siri dışındadil desteği sunan sürümü bulunmuyordu.

En azından yakın zamana kadar durum böyleydi.

Google yaptığı yeni bir güncelleme ile Asistan'ı Türkçe olarak kullanıma sundu.