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Google Asistan Türkçe öğrendi

Sesli asistanlar son yılların en popüler teknoloji konularından biri.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:27
Google Asistan Türkçe öğrendi

Apple'ın Siri, Goolge'ın Asistan, Samsung'un Bixby, Amazon'un Alexa gibi sesli asistanları sektörde rekabet ediyor.

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Ancak bu asistanlar içinde Siri dışında Türkçe dil desteği sunan sürümü bulunmuyordu.

En azından yakın zamana kadar durum böyleydi.

Google yaptığı yeni bir güncelleme ile Asistan'ı Türkçe olarak kullanıma sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Google AsistanTürkçeTeknolojiHaber
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