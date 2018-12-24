Google Asistan Türkçe öğrendi

Apple'ın Siri, Goolge'ın Asistan, Samsung'un Bixby, Amazon'un Alexa gibi sesli asistanları sektörde rekabet ediyor.
En azından yakın zamana kadar durum böyleydi.
Google yaptığı yeni bir güncelleme ile Asistan'ı Türkçe olarak kullanıma sundu.
Sesli asistanlar son yılların en popüler teknoloji konularından biri.
Apple'ın Siri, Goolge'ın Asistan, Samsung'un Bixby, Amazon'un Alexa gibi sesli asistanları sektörde rekabet ediyor.
En azından yakın zamana kadar durum böyleydi.
Google yaptığı yeni bir güncelleme ile Asistan'ı Türkçe olarak kullanıma sundu.