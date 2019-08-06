Google bir uygulamanın daha fişini çekti

Özellikle seyahat tutkunlarının kullandığı Google Trips için yolun sonu göründü. Google Trips'in uygulamasının kullanımına son verileceği şirket tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Ancak Google Trip şirketin fişini çektiği tek uygulama değil! İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. Henüz resmen duyurulmasa da Gmail Inbox uygulamasını önümüzdeki günlerden itibaren kullanamayacak.

2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu.

Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.





Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak.

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.

Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı