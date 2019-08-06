Google bir uygulamanın daha fişini çekti

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Özellikle seyahat tutkunlarının kullandığı Google Trips için yolun sonu göründü.
Google Trips'in uygulamasının kullanımına son verileceği şirket tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.
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Ancak Google Trip şirketin fişini çektiği tek uygulama değil! İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...
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Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)
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Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi.
Henüz resmen duyurulmasa da Gmail Inbox uygulamasını önümüzdeki günlerden itibaren kullanamayacak.
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2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu.
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Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.
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Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak
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Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)
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2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.
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Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak.
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2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.
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2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.
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Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.
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Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.
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İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı
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Google Plus da geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.
Google bir uygulamanın daha fişini çekti
Google, özellikle seyahat tutkunlarının kullandığı uygulamasının dişini çekti.
06 Ağustos 2019 Salı 09:33