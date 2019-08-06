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Google bir uygulamanın daha fişini çekti

Google, özellikle seyahat tutkunlarının kullandığı uygulamasının dişini çekti.

06 Ağustos 2019 Salı 09:33
Google bir uygulamanın daha fişini çekti

  • Özellikle seyahat tutkunlarının kullandığı Google Trips için yolun sonu göründü.

    Google Trips'in uygulamasının kullanımına son verileceği şirket tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

  • Ancak Google Trip şirketin fişini çektiği tek uygulama değil! İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

  • Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

  • Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi.

    Henüz resmen duyurulmasa da Gmail Inbox uygulamasını önümüzdeki günlerden itibaren kullanamayacak. 

  • 2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu. 

  • Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu. 
     
     

  • Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak 

  • Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 

  • 2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 

  • Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak. 

  • 2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 

  • 2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 

  • Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 

  • Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

  • İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

  • Google Plus da geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

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GoogleUygulama
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