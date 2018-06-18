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Google'dan Alibaba'nın rakibine 550 milyon dolar yatırım

Asya'nın hızla büyüyen e-ticaret piyasasına yayılma arayışındaki teknoloji devi Google, Alibaba'nın başlıca rakibi JD.com'a 550 milyon dolar yatırım yapacak. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:38
Google'dan Alibaba'nın rakibine 550 milyon dolar yatırım

Asya'nın hızla büyüyen e-ticaret piyasasına yayılma arayışındaki teknoloji devi Google, Alibaba'nın başlıca rakibi JD.com'a 550 milyon dolar yatırım yapacak. 

Google, JD.com'a 550 milyon dolar yatırım yapacağını, şirketle varılan ortaklık çerçevesinde JD.com ürünlerinin, Asya dışındaki tüketicilere erişim sağlayarak Google'ın alışveriş hizmetinde yer alacağını açıkladı.

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Açıklamada, Google teknolojisinin de Çinli e-ticaret şirketi JD.com'un tedarik zinciri ve lojistik uzmanlığını içerecek şekilde düzenleneceği belirtildi.

Çin'de e-posta ve arama motoru gibi başlıca hizmetleri engellenen Google, JD.com'la yapılan ortaklık sayesinde tüketicilerin alışveriş deneyimlerini dünya çapında geliştirmeye yönelik yeni keşiflerde bulunacağını kaydetti.

Google, Güneydoğu Asya'daki tüketicilerin, 2025'e kadar internet üzerinden 88,1 milyar dolar harcama yapmasını öngörüyor.

JD.com'un, Alibaba'dan sonra Çin'in en büyük ikinci e-ticaret şirketi olduğu belirtiliyor.

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