Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

Yeni emojiler arasında 'cinsiyetsiz emoji' olarak tanımlanan, cinsiyetin anlaşılmadığı yeni ifadeler de yer alıyor.

Google, kullanıcıların bugüne kadar yaptığı 'cinsiyetçi emoji' suçlamalarını dikkate alarak toplam 53 'cinsiyetsiz' emojiyi kullanıma sundu.

Artık kullanıcılar farklı cinsiyetlerin ve cilt tonlarının yer aldığı kombinasyonlar da kullanabilecek.

Tekerlekli sandalye, biyonik kol, işitme cihazı, rehber köpek, görme engelli birey ve işaret dili gibi emojiler de artık seçenekler arasında.

15 TELEFONDA KULLANILABİLİYOR

Android Q sürümü, beta olarak şimdilik sadece Google Pixel, Sony, One Plus, Nokia ve LG'nin de aralarında yer aldığı 15 cihazda kullanılabiliyor.

Resmi sürümün 2019 sonbaharında yayınlanması bekleniyor.