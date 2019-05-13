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Google, Android Q versiyonuyla birlikte Emoji 12.0 güncellemesini de kullanıcılarına sunuyor.
Güncellemeyle birlikte 230 yeni emoji vitrine çıkarken, ayrımcılık eleştirilerine karşı yeni eklenen emojiler dikkat çekiyor.
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CİNSİYETSİZ EMOJİLER
Yeni emojiler arasında 'cinsiyetsiz emoji' olarak tanımlanan, cinsiyetin anlaşılmadığı yeni ifadeler de yer alıyor.
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TOPLAM 53 ADET
Google, kullanıcıların bugüne kadar yaptığı 'cinsiyetçi emoji' suçlamalarını dikkate alarak toplam 53 'cinsiyetsiz' emojiyi kullanıma sundu.
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Artık kullanıcılar farklı cinsiyetlerin ve cilt tonlarının yer aldığı kombinasyonlar da kullanabilecek.
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ENGELLİLERE ÖZEL EMOJİLER
Google, yeni sürümünde engellilere özel emojilere de yer verdi.
Tekerlekli sandalye, biyonik kol, işitme cihazı, rehber köpek, görme engelli birey ve işaret dili gibi emojiler de artık seçenekler arasında.
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15 TELEFONDA KULLANILABİLİYOR
Android Q sürümü, beta olarak şimdilik sadece Google Pixel, Sony, One Plus, Nokia ve LG'nin de aralarında yer aldığı 15 cihazda kullanılabiliyor.
Resmi sürümün 2019 sonbaharında yayınlanması bekleniyor.
Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı
Google, Android Q sürümünde yer alacak yeni emojileri tanıttı. Bugüne kadar emojilerde kadın ve erkeklere yer verdiği için eleştirilen Google, yeni sürümde cinsiyetleri anlaşılmayan yeni emojiler kullanacak.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:22