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Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

Google, Android Q sürümünde yer alacak yeni emojileri tanıttı. Bugüne kadar emojilerde kadın ve erkeklere yer verdiği için eleştirilen Google, yeni sürümde cinsiyetleri anlaşılmayan yeni emojiler kullanacak.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:22
Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı
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  • Google, Android Q versiyonuyla birlikte Emoji 12.0 güncellemesini de kullanıcılarına sunuyor.

    Güncellemeyle birlikte 230 yeni emoji vitrine çıkarken, ayrımcılık eleştirilerine karşı yeni eklenen emojiler dikkat çekiyor. 

  • CİNSİYETSİZ EMOJİLER

    emoji, google, android q

    Yeni emojiler arasında 'cinsiyetsiz emoji' olarak tanımlanan, cinsiyetin anlaşılmadığı yeni ifadeler de yer alıyor. 

  • TOPLAM 53 ADET

    emoji, google, android q

    Google, kullanıcıların bugüne kadar yaptığı 'cinsiyetçi emoji' suçlamalarını dikkate alarak toplam 53 'cinsiyetsiz' emojiyi kullanıma sundu.

  • emoji, google, android q

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    Google'ın el ele tutuşan emojilerde de yenilikler var.

    Artık kullanıcılar farklı cinsiyetlerin ve cilt tonlarının yer aldığı kombinasyonlar da kullanabilecek. 

  • ENGELLİLERE ÖZEL EMOJİLER

    ENGELLİLERE ÖZEL EMOJİLER

    Google, yeni sürümünde engellilere özel emojilere de yer verdi. 

    Tekerlekli sandalye, biyonik kol, işitme cihazı, rehber köpek, görme engelli birey ve işaret dili gibi emojiler de artık seçenekler arasında.

  • 15 TELEFONDA KULLANILABİLİYOR

    15 TELEFONDA KULLANILABİLİYOR

    Android Q sürümü, beta olarak şimdilik sadece Google Pixel, Sony, One Plus, Nokia ve LG'nin de aralarında yer aldığı 15 cihazda kullanılabiliyor. 

    Resmi sürümün 2019 sonbaharında yayınlanması bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
GoogleEmojiHaber
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