Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor

İnternet servisleriyle yıllardır milyonlarca kullanıcıya ulaşan Google, aynı zamanda donanım tarafında da varlığını sürdürüyor. Google Pixel serisi telefonları başta olmak üzere akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların üretimini de üstlenen şirket, son olarak aldığı kararla tablet üretiminden vazgeçmiş durumda.

Tablet pazarından çekildiğini duyuran Google'ın böylesi bir hamle yapmasındaki en önemli etken ise tablet pazarının potansiyelinin bulunmaması. Tablet pazarında düşük satış rakamları sürerken, şirketin de bu pazarda varlığını gerektiği gibi gösterememesi bu kararın alınmasında etkili oldu.



Google, son olarak geçen yıl kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Chrome OS'u kullanan Pixel Slate'i kullanıcılara sunmuştu. Sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar bölümlerinde küçülmeye giden şirket, bu kez tablet üretimini tamamen kesmiş oldu.



Ancak bu kadar Google'ın telefon kısmını kapsamıyor. Diğer bir deyişle Google, Pixel serisi telefonlarının üretimini aynen sürdürmeyi planlıyor.