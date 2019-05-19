Google'dan herkesin işine yarayacak servis

Google'ın öncelikli olarak işitme engelliler ve duyma zorluğu çeken kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği Live Transcribe (Canlı Altyazı) uygulamasına yeni özellikler eklendi.

Google'dan Global Erişilebilirlik Farkındalığı Günü kapsamında yapılan duyuruya göre Canlı Altyazı uygulaması gelecek ay yeni özelliklerle güncellenecek. Gelecek olan güncellemeyle uygulamadaki Canlı Metin Yazma özelliğine konuşma metinlerine ek olarak sesli olaylar da eklenecek.

Makine öğrenme ve konuşma tanıma teknolojisi aracılığıyla, 1.8 milyarı aşkın Android kullanıcısına sunulacak olan yeni özelliklerle, günlük konuşmalarda gerçek zamanlı sesi yazıya dönüştürmenin yanı sıra gerçek dünyaya ait transkripsiyonlar da gerçekleştirilebilecek.

Örneğin, uygulama, bir köpeğin havladığını veya birinin kapınızı çaldığını yazıyla kullanıcıya bildirecek. Bu tanımlanabilen ses olayları arasında, alkış, kahkaha ve müzik gibi unsurlar da yer alacak. Kullanıcılar, artık etraflarında olan ses olaylarının not dökümlerini (transkriptler) cihazlarında saklayıp, 3 gün boyunca kopyalayıp, kaydedebilecek.

Google'dan yapılan resmi açıklamaya göre Live Transcribe (Canlı Altyazı),sadece işitme zorluğu çekenler için değil, aynı zamanda, yabancı bir dil öğrenenler, ders notlarını yazıya dökmek isteyen öğrenciler, röportaj yapanlar ve gazeteciler için de yardımcı bir uygulama olacak.

Android platformu için kullanıma sunulan ve Google'ın otomatik konuşma tanıma teknolojisini kullanan Canlı Altyazı, bulunduğunuz ortamdaki konuşmaları gerçek zamanlı olarak kullanıcının ekranında metne dönüştürüyor. Kullanıcı bu şekilde takip edebildiği sohbetlere ayrıca ekrana yanıtını yazarak da katılabiliyor.

Türkçe dahil 70'ten fazla dilde metne dönüştürmeyi destekleyen uygulamada, anlık çeviri için iki dil arasında hızlı geçişe imkan veren iki dil desteği de bulunuyor. Ücretsiz olarak erişilip, kullanılabilen Canlı Altyazı uygulaması, bulunduğunuz ortamdaki konuşmaları metne dönüştürebilmek için mikrofon erişimine ihtiyaç duyuyor.

Google'ın Live Transcribe (Canlı Altyazı) uygulamasının şu anda beta kullanıcılarına açık olduğu ve gelecek aydan itibaren tüm kullanıcılara açılacağını da belirtelim.