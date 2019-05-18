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Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:33
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
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Google, İranlı şair ve bilim insanı Ömer Hayyam'ın doğum gününe özel doodle hazırladı.

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Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, 18 Mayıs 1048'de doğan Ömer Hayyam'a özel doodle ile karşılaştı.

Doodle'ı tıklayanlar, hayata gelmesinin üzerinden 971 yıl geçen Ömer Hayyam'ın yaşamına ilişkin bilgi veren internet sayfalarına yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer HayyamGoogleDoodleTeknolojiHaber
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