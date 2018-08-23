Google gizlilik davası ile karşı karşıya!

Hatırlarsanız sizlere Google'ın konum geçmişi üzerinden kullanıcıların her bir adımını takip ettiği aktarmıştık. Şirket kullanıcı deneyimini geliştirmek için yaptığı bu takip işleminden rahatsız olan kullanıcıların konum geçmişini kapatabileceğini dile getirmişti.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberler ise Google'ın açıklamasının yanıltıcı olduğunu, konum geçmişi özelliği devre dışı bırakılsa dahi Google'ın kullanıcıların konumunu takip edebildiğini ortaya çıkarmıştı.

Bu durum karşısında Napolyon Patacsil isimli bir vatandaş, gizliliği açığa çıkarıldığı için Google'a dava açtı. Google'ın hem Android cihazında hem de Google Haritalar servisinin bulunduğu iPhone'da konumunu takip ettiğini dile getiren Patascil, şirketin kullanıcılardan habersiz kişisel verileri ele geçirdiğini vurguluyor.