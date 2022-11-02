Google, Hangouts uygulamasına son verdi

Google, 2020 yılında yaptığı açıklamayla Hangouts kullanıcılarını aşama aşama Google Chat hizmetine taşıyacağını duyurmuştu.

1 Kasım itibariyle artık Google kullanıcılarının tamamı Chat uygulamasına yönlendiriliyor.

Hangouts kullanıcıları, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bilgilerini indirme talebinde bulanabilecek.

Hangouts'un da tarihe karışmasıyla birlikte Google+ projesinin son kalıntılarından biri de kullanımdan kalkmış oldu.

Google Chat uygulaması, Hangouts ile benzer özellikler vaat ederken, Gmail'e de entegre edilebiliyor.

İşte Google'ın tarihe karışan uygulamaları...

ABD’li teknoloji devi Google’ın bir uygulaması daha tarihe karışıyor.

Bulut tabanlı oyun sistemi Stadia’nın Başkan Yardımcısı Phil Harrison’ın Ocak ayından itibaren sonlanacağını açıkladı.

Harrison, Ocak ayının ortasına kadar olan süreçte Google Store’den satın alınan Stadia donanımlarının ve Stadia’dan yapılan satın almalara ait tutarların da geri ödeneceğini duyurdu.

Stadia’nın ‘oyundan çekilmesiyle’, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now ve Amazon Luna bulut tabanlı oyun hizmeti veren şirketlerin kalan son temsilcileri oldu.

"Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarak istedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyordu.

Ancak Stadia şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Google Play Music, YouTube Music'in devreye girmesiyle 2020 yılında tarihin tozlu raflarındaki yerini almıştı.

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.

Şirketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da şirketin fişini çektiği bir başka ürünü

Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu.