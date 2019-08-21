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Google hepsini sildi: Telefonunuzda yüklüyse acilen kaldırın!

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
Google hepsini sildi: Telefonunuzda yüklüyse acilen kaldırın!

Google, milyonlarca telefona yüklenen onlarca uygulamayı yayından kaldırdı. Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri varsa hemen silin...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

Pro Camera Beauty

SmartSwipe 

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Artistic effect Filter

Beauty Camera

Call Recorder: 

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster 

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Art Editor

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

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