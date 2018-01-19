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Google'ın yeni uygulaması, müzedeki ikizinizi bulacak

Teknoloji devi Google, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan yeni bir uygulama geliştirdi...

19 Ocak 2018 Cuma 17:51
Google'ın yeni uygulaması, müzedeki ikizinizi bulacak
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Teknoloji devi Google, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan yeni bir uygulama geliştirdi. “Arts & Culture” (Sanat ve Kültür) isimli uygulama yüz tanıma teknolojisi kullanarak, kişilerin 'selfie'sini ve ünlü tabloları eşleştiriyor.

ABD'li teknoloji şirketi Google, kullanıcıların tarihi eserlerdeki ikizlerini bulmasına imkan sağlayan yeni bir uygulama geliştirdi.

Yüz tanıma teknolojisi kullanılan uygulamada, kişinin yüklediği fotoğraf, yazılımın veri tabanına kayıtlı dünya genelindeki 1000'den fazla müzenin sanat eserleri taranarak eşleştiriliyor.
Kullanıcıya en çok benzeyen sanat eseri figürü bu sayede ortaya çıkarılıyor.

Mobil dünyada gittikçe popülerleşen uygulamayla ilgili deneyimlerini kullanıcılar sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Bazıları sonucu oldukça şaşırtıcı bulurken, bazı kullanıcılar ise uygulamayı başarılı bulmadıklarını ifade ediyor.

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