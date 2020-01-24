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Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

Google’ın güvenlik uzmanları Safari’de güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu açığın iPhone modellerini etkilediği belirtiliyor.

24 Ocak 2020 Cuma 16:46
Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

ABD merkezli teknoloji Google, Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'da yeni bir güvenlik açığı buldu. Söz konusu açığın iPhone modellerindeki Safari isimi internet tarayıcısında geçerli olduğu belirtildi.

Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone  kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine  imkan tanıyor. 

Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin  iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı.

Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Siber güvenlik uzmanları daha önce iPhone’larda  kişisel verilerin elde edilmesin olanak sağlayan 14 farklı açık olduğunu tespit etmişti. Bu açıkların da bir kısmı Safari ile alakalıydı. 

GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

ABD merkezli teknoloji devi Google geçtiğimiz dönemde güvenlik açığı bulunan akıllı telefonların listesini açıklamıştı.

İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
 

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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