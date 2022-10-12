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Google, kripto para ile ödeme kabul edecek

Google, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase ile anlaşarak, kripto para ile ödemelerin önünü açtı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 23:06
28 Okunma
Google, kripto para ile ödeme kabul edecek



Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kripto paralar, yatırımcılarına ciddi paralar kazandırsa da son aylarda piyasa adeta dibi görmüş durumda.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase ile anlaşarak kripto para ile ödemelerin önünü açtı.

Google, bulut hizmetlerinde kripto para ile ödemelere 2023 yılında başlayabilir. Bununla birlikte Coinbase, ödemeler için Google’ın bulut altyapısından faydalanacak.

Coinbase, Amazon'u bırakıp Google'a geçiyor

Anlaşma kapsamında Coinbase, veriyle ilgili tüm uygulamalarını Amazon Web Services (AWS) bulut hizmetlerinden çıkaracak ve artık Google'ın hizmetlerini kullanacak.

Böylelikle Coinbase, yıllardır Amazon ile yaptığı ortaklığı sonlandırarak Google'a taşınmış olacak.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta Web3 dünyasından sadece sınırlı sayıda müşteri kripto para ile ödeme yapabilecek.

Coinbase Commerce hizmeti ile yapılacak ödemeler, ilerleyen zamanlarda daha çok müşteriye sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
GoogleKripto Para
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