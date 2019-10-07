Google Maps'in yeni özelliği: Gizli mod!

Google Maps, yeni özelliğini bir süredir test ediyordu. Dünya çapında kullanıma sunulan yeni özellik gizli mod işlevi. Chip’in haberine göre; gizli modu etkinleştirdiğinizde, gittiğiniz yerler konum geçmişinize eklenmiyor ve dolayısıyla “Maps deneyimini kişiselleştirmek için” kullanılmıyor. Gizli moddayken gittiğiniz mekanlara puan vermeniz de istenmiyor. Gizli modu etkin hale getirmek için profil fotoğrafınıza dokunmanız ve gizli mod seçeneğine dokunmanız yeterli oluyor. Seçeneği göremiyorsanız, gizlenmek için birkaç gün daha beklemeniz gerekebilir.

Google Maps’te gizli moda geçmeniz, diğer uygulamaların konumunuzu takip etmesini elbette engellemiyor. Örneğin kamera uygulamanız, fotoğraflara konum eklemeyi sürdürebilir. Hatta gizli mod, Google’ın sizi takip etmediği anlamına da gelmiyor. Hangi uygulamaların konum erişimine sahip olduğunu Uygulama izinleri > Konum altında görebilir, dilediğiniz uygulamalara verdiğiniz konum iznini geri çekebilirsiniz.