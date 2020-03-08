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Google o uygulamaları kaldırdı

AnTuTu uygulamaları, Android uygulama mağazası Google Play Store’dan kaldırıldı. Bunun nedeninin bir hata mı yoksa uygulamalarda bulunan bir güvenlik açığından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Zira Konuyla ilgi net bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

08 Mart 2020 Pazar 21:38
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Google o uygulamaları kaldırdı

Android Police'te yer alan habere göre, Akıllı telefonların donanım özelliklerinin karşılaştırıldığı ve verilen puanlara göre sıralandığı en popüler platformlardan bir tanesi olan AnTuTu  Benchmark, Google Play Store’dan kaldırıldı.

Etkilenen üç uygulamanın AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark olduğu gelen bilgiler arasında. Ancak Google'ın neden böyle bir adım attığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgi net bir açıklama ise henüz gelmiş değil. 

1 MİLYAR DEFA İNDİRİLEN UYGULAMA İÇİN UYARI: TELEFONLARINIZDAN SİLİN

Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, sağladıkları faydandan çok zarara neden olabiliyor.

Forbes'ta yer alan habere göre, Android  uygulama mağazası Play Store'da 1 Milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor. 

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamnın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı. 

GOOGLE O UYGULAMALARI KALDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan  kaldıran Google, yine benzer bir haber ile gündemde.

The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın nedeni bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.

Google'ın daha önce kullanıcılarına kullanmamaları yönünde tavsiye verdiği uygulamalar ise şöyle....

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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