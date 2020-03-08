Google o uygulamaları kaldırdı

Android Police'te yer alan habere göre, Akıllı telefonların donanım özelliklerinin karşılaştırıldığı ve verilen puanlara göre sıralandığı en popüler platformlardan bir tanesi olan AnTuTu Benchmark, Google Play Store’dan kaldırıldı.

Etkilenen üç uygulamanın AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark olduğu gelen bilgiler arasında. Ancak Google'ın neden böyle bir adım attığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgi net bir açıklama ise henüz gelmiş değil.