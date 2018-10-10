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Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Google, uzun süren sessizliğini bozdu ve bir yıl aranın ardından yeni telefonu Google Pixel 3'ü tüm dünyaya duyurdu. Fiyat sınırını daha da yukarı çeken yeni Pixel 3 bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyat etiketi ne oldu?

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Google Pixel 3, gerçekleştirilen dev etkinlikte dünyaya tanıtıldı. 5.5 inçlik AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Google Pixel 3 modelinde 18:9 görüntü oranı görüyoruz. Bu bakımdan ilk çerçevesiz telefon dalgasında gördüğümüz ince çerçeve tasarımı kullanılıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu tercih edilirken ön panel Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Snapdragon 845 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri eşlik ediyor. 2915mAh kapasiteli batarya ise QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ön kısımda çift stereo hoparlör en iyi ses deneyimi vadediyor.

Kamera tarafında ise Google, üç hatta dört arka kameralı rakiplerine tek kamera ile meydan okuyor. 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki tek kamera ile son derece iddialı olan Google, ön tarafta ise 8 Megapiksellik çift kamera kurulumuna yer vermiş. Bu 97 derece geniş açılı çift kamera kurulumu sayesinde grup selfielerinizi rahatlıkla çekebileceksiniz.

Ayrıca tek kamera ile Portre modu sunabilen Pixel 3 ailesi, bunu daha da geliştirmiş. Artık göz kapalı çıkma gibi durumları önleyebileceğiniz bir yazılıma sahip olan Pixel 3 serisi, ayrıca görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma yapabileceğini iddia ediyor.

Photobooth özelliği en iyi özçekimler için kullanılırken ayrıca gülen yüz veya göz kırpma gibi hareketlerle otomatik olarak çekim yapıyor. Super res zoom ise birden fazla çekim yaparak yazılım tabanlı en iyi yakınlaştırmayı sunuyor. Google Pixel 3 modeli Android 9 Pie ile piyasaya çıkacak ilk telefon olma özelliğine sahip. 

Google Pixel 3'ün fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi.

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