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Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde

Android telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren önemli bir gelişme var.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:58
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde

Google Play Store üzerinden uygulama indirirken kullanıcılar artık bakın neyle karşılaşacak?

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Google Play Store'a gelen yeni bir özellik, kullanıcıların uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir sorunu ortadan kaldırıyor ve kullanıcılara önemli bir fikir veriyor. Telefon sahiplerinin en büyük dertlerinden biri yetersiz depolama alanı ve genelde ayarların içinden cihazın hafızasının ne kadarının dolu olduğunu pek çoğumuz kontrol etmiyoruz. Haliyle uygulama indirmeye kalktığımızda yetersiz alan uyarısı aldığımızda durumu fark ediyoruz.

Google da bunun farkında olacak ki kullanışlı bir çözüm geliştirmiş. Google Play Store'a giren kullanıcılar Uygulamalarım ve Oyunlarım bölümüne girerek telefonlarında ne kadar boş alan kaldığını görüntüleyebiliyor. 

Böylece kullanıcılar depolama alanına bakarak uygulamalarını dilediği gibi silip daha hızlı bir şekilde yenileri için yer açabiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Google Play StoreUygulamaAndroidTeknolojiHaber
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