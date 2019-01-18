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Google Play Store tamamen değişiyor! İşte yeni hali

Google'ın milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan mağazası Google Play Store için önemli değişiklikler yapılmak üzere.

18 Ocak 2019 Cuma 18:40
Google Play Store tamamen değişiyor! İşte yeni hali

Tasarımı pek çok açıdan değişecek olan Google Play bakın nasıl görünecek? Yeni neler karşımıza çıkacak?

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Milyonlarca kullanıcının uygulama indirdiği Android'in bel kemiği Google Play Store'da önemli değişikliklerle karşılaşmak üzereyiz. Google'a yakın kaynaklardan biri olan Android Police'ın raporuna göre yeni arayüz şu an test aşamasında ve her an tüm kullanıcılara sunulabilir. Karşımıza çıkacak ilk yenilik sıkça eleştirilen pop-up menüsü olacak. Bu menüyle ilgili uzun zamandır geri bildirimleri değerlendiren şirket, bu menüyü baştan sona değiştiriyor.

Hatırlanacağı üzere Play Store'a girmenizle birlikte sağ alt kısımdaki üç nokta işaretine basmamız halinde karşımıza Yükle ve İstek Listesine Ekle seçenekleri geliyordu. Bu pop-up penceresinde değişikliğe giden Google, bu pencereyi ekranın en alt kısmına yerleştirmeyi tercih etmişe benziyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsü, Google Play Store'un yeni yüzünü gözler önüne seriyor.

Elbette değişen tek şey bu özellik değil. Google, Play Store'un tasarımında pek çok değişikliğe imza atacak ve gözümüze çok daha farklı ve kullanışlı glecek. Ancak şirketin bu yeni yüzü bize ne zaman sunacağıyla ilgili net bir tarih henüz yok.

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Anahtar Kelimeler:
GooglePlay StoreTeknolojiHaber
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